الأوقاف تدين الهجمات الإرهابية بفرنسا وتناشد حكماء العالم التضافر لمحاصرة التطرف

ناشدت وزارة الأوقاف حكماء العالم للقيام بواجبهم تجاه الإنسانية، والتضافر والتعاون لمحاصرة الإرهاب قبل أن يستفحل خطره أكثر من ذلك، فيحرق الأخضر واليابس في همجية غير مسبوقة.

وأدانت وزارة الأوقاف – في بيان لها – بشدة الهجوم الإرهابي المسلح على مقر المجلة الفرنسية بباريس،والهجوم على إحدى المطاعم بجنوب فرنسا . مؤكدة أن الإسلام ينبذ كل ألوان التطرف والإرهاب والقتل وسفك الدماء، فهو دين الرحمة لا البطش ولا الفتك ولا سفك الدماء.

> كما أكدت الأوقاف أن ربط الإرهاب بالإسلام ظلم فادح للإسلام والمسلمين الحقيقيين، لأن الإسلام دين الرحمة ينبذ الإرهاب والإرهابيين، وإن تسمى بعضهم باسمه، أو انتسب ظلما إليه، أو رفع رايته عدوانا عليه.