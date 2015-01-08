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بالفيديو.. مستشار المفتي: الإسلام يرفض الاعتداء على الأبرياء

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أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن العنف باسم الدين يجب أن يتوقف وينتهي، وأن الاعتداء على الأبرياء مرفوض في التعاليم الإسلامية، مشددًا على إدانة دار الإفتاء المصرية بشدة للحادث الإجرامي الذي تعرضت له مجلة «شارل إيبدو» الفرنسية الساخرة.

وقال الدكتور «نجم»، في تصريحات لقناة «فرانس 24» ونقلها بيان لدار الإفتاء الخميس، إن الإرهاب لا دين له ولا يقتصر أذاه على مجتمعات معينة أو فئات خاصة، ولكنه يمس الإنسانية جمعاء، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم التعامل مع مرتكبي الحادث الإرهابي كخارجين عن القانون ومجرمين وليس لكونهم يمثلون ديانة معينة، فالأديان جميعًا جاءت للمحافظة على النفس البشرية وليس لإزهاقها.

وأضاف، نحن جميعًا في سفينة واحدة، وعلينا أن نتحمل جميعا مسؤولية محاربة التطرف والإرهاب، وأن نتعاون ونعمل سويا من أجل مواجهته والقضاء عليه.

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