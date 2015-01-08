«أقباط مصر» يسلم قانون «الفتن الطائفية» للبابا تواضروس

قدم وفد من قادة ائتلاف أقباط مصر، الخميس، مشروع قانون الفتن الطائفية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، الذي وعد بدراسته وتحديد موعد لمناقشته معهم.

كما أعلن الائتلاف عن أنه سيجتمع بالشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الثلاثاء، لتقديم مشروع القانون لدراسته ومناقشته.

ويتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذي قام الائتلاف بأعداده على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين باشتراط بلوغ سن لـ21 عامًا وأن يتم التحول الديني وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري.

وأهتم المشروع بتجريم إزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة، وأكد المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري، وأضاف مادة تنص على عدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر.

وركز مشروع القانون على النص بضرورة تدريس مادة تعليمية في جميع مراحل التعليم تختص بحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

كما شمل المشروع في أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية وممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة.

والجدير بالذكر، أن ائتلاف أقباط مصر كان قد تقدم بمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية.