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«الكهرباء»: لم نخفف الأحمال الأربعاء

  • مصر
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال الأربعاء، مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع الخميس يبلغ 22750 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى 10 و30 دقيقة صباحًا.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وتناشد الشركة القابضة لكهرباء جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف تأثير أي فصل محتمل للأحمال.

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