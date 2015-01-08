«المجتمعات العمرانية» تطرح 18 مناقصة عامة بـ11 مدينة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 18 مناقصة عامة في 11 مدينة جديدة، أهمها رفع كفاءة الأحياء الفقيرة بمدينتي 6 أكتوبر والشروق، وتنفيذ أعمال محطة رفع المياه المعالجة ثلاثيا بمدينة السادات، بجانب تنفيذ مدارس تعليم أساسي وملاعب ثلاثية لصالح خدمات مشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة»، وأعمال تشغيل وحراسة شبكة إنارة طريق الإسماعيلية الصحراوي عند مدخل مدينة الشروق.

وقال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يطرح 4 مناقصات عامة، بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لأعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المجاورات من 1 إلى 12 بالحي السادس.

وأضاف فهمي أن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة يطرح مناقصتين: الأولى لتنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسي، 42 فصلا، ضمن خدمات 196 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي، الموقع الأول بالحي الثامن بالمدينة، والثانية لعملية التشغيل والصيانة والحراسة لإنارة الشوارع بالمناطق، الحيين السكني الثانى والسابع (مجتمع محلي أول وثالث)، والحي الثالث (مجتمع محلي رابع).

وأشار فهمى إلى أن جهاز تنمية مدينة العبور، يطرح تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، من قيادة الطريق وحتى مدخل مدينة الشروق.

وأعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد يطرح أعمال إنشاء ملعبين ثلاثي بالمجاورة 3 بالحي 13 بالمدينة، لافتا إلى أن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة يطرح تنفيذ أعمال نظافة المدينة وطريق الجيش المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح فهمي أن جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة يطرح تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وتطوير الحي السكني الرابع مجاورات (10 و11 و12)، فيما يطرح جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة مناقصتين، الأولى لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لأعمال الجهد المتوسط، لتغذية مأخذ المياه العكرة، ومحطة تنقية المياه الرئيسية بالمدينة، والثانية لأعمال توريد عدادات مياه للمدينة بين الشركات والموردين المتخصصين.

وأكد أن جهاز تنمية مدينة الشروق يطرح أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية والمداخل والصرف الصحي لـ129 عمارة بالحي الثاني المجاورة (ب2)، فيما يعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن طرح 3 مناقصات عامة بين الشركات المتخصصة في مجال عملية توريد ماكينات تصوير مستندات وآلة عد نقود وكشف التزوير وعملية توريد أجهز كمبيوتر وطابعات مختلفة وجهاز سيرفر وجهاز اسكانر وقارئ باركود وعملية توريد أثاثات مختلفة، طبقا للمقايسة المرفقة بكراسة الشروط.

وأضاف أن جهاز تنمية مدينة السادات يطرح تنفيذ أعمال محطة رفع المياه المعالجة ثلاثيا بالمدينة.