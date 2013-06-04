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إشبيلية يعلن انتقال نافاس إلى مان سيتي

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إشبيلية يعلن انتقال نافاس إلى مان سيتي إشبيلية يعلن انتقال نافاس إلى مان سيتي

أعلن نادي إشبيلية الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أن لاعبه خيسوس نافاس سيترك النادي لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال النادي في موقعه على الإنترنت “وافق إشبيلية على عرض النادي الإنجليزي مع وضع رغبة اللاعب في الحسبان، والذي يجب عليه أولا تجاوز الفحص الطبي بنجاح”.

وأضاف: “نافاس يريد مواصلة مشواره الرياضي الناجح مع الكرة الإنجليزية، وبالتحديد مع فريق يستطيع من خلاله التطور كلاعب كرة قدم مثلما أعلن عن ذلك في مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة”.

وسينضم نافاس جناح منتخب إسبانيا إلى مواطنه ديفيد سيلفا فيسيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي. وبدأ نافاس (27 عاما) مشواره في دوري الأضواء الإسباني مع إشبيلية في 2003، وساهم في فوز الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي عامي 2006 و2007، لكنه لم ينضم إلى تشكيلة إسبانيا لفترة طويلة بسبب خوفه من السفر بعيدا عن منزله في الأندلس.

وتغلب نافاس على خوفه ليساعد إسبانيا على الفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخها عام 2010، كما كان ضمن تشكيلة الذي نجح في الدفاع عن لقب بطولة أوروبا بنجاح العام الماضي.

وأحرز نافاس هدفين في 22 مباراة مع إسبانيا، لكنه لم يعرف الطريق إلى الشباك مع إشبيلية في 37 مباراة بالدوري خلال الموسم المنقضي.

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أونا

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