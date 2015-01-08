ضبط متهمين بقتل رجال شرطة وإضرام النيران بسياراتهم الخاصة بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى ضبط عاطلين، مطلوب ضبطهم فى واقعة إشعال النيران بسيارات الشرطة، وسيارات الضباط الخاصة، وإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، وقتل رئيس مباحث قسم قليوب، و2 من معاونيه.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على السجين “محمد ع ع”، وشهرته “محمد الطيار” -39 سنة- عاطل، الهارب من السجون العمومية فى أحداث يناير 2011 وقيامه ومن برفقته بتبادل اطلاق النيران مع القوات، مما نتج عنه مصرعه واخرين وإصابة كلاً من رائد أحمد فاروق جوده المهدى، رئيس وحدة مباحث قسم قليوب، ومعاونيه الملازم أول مصطفى كامل وملازم أول محمد على تهامى، ضابط مباحث قسم قليوب وآخرين من القوة المرافقه.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطاراً يفيد أن باقى أفراد التشكيل فى واقعة إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، وإضرام النيران بسيارات الضباط الخاصة، كلاً من “نصر ع”، وشهرته ” نصر الطيار ” -36 سنة- عاطل، و”حسن م”، وشهرته ” حسن الشيخ ” -23 سنة- عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا، و”جمال ع”، وشهرته “جمال الطيار” -22 سنة- عاطل، “هارب”.

تم ضبط المتهمان الأول والثاني، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بصحتها، وقررا باشتراكهما فى واقعة إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، وإضرام النيران، وإتلاف سيارات الضباط الخاصة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم قليوب تاريخه، ملحقاً للمحضر الاصلى، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.