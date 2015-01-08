شكري يستقبل وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر‎

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم، وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، حيث تناول معه العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الاقتصادي العالمي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة والعلاقات العربية- العربية، والتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، فضلاً عن الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية الذي عقد علي مستوي المندوبين الدائمين بشأن الأوضاع في ليبيا.