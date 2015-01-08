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ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى بالقليوبية

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ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى بالقليوبية ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى بالقليوبية

أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى القبض على متهم بمنطقة أبو الغيط ، مطلوب إحضاره على ذمة عدة قضايا، أخرهم السطو المسلح على مكتب تأمينات بشبرا الخيمة، واطلاق الرصاص على ضابط بالقوات المسلحة لسرقة سيارته بالإكراه، وضبطت بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط المتهم الهارب “احمد م “، وشهرته ” كالوشا ” -31 سنة- عاطل، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى سرقة سيارة النقيب قوات مسلحة “باهى محمد عبدالحميد” -27 سنة- من قوة اللواء 65 مدفعيه بالجبل الاصفر، تحت تهديد الأسلحة النارية، وإصابته بطلق ناري، وقضية السطو المسلح وإطلاق أعيرة نارية على منفذ صرف مكتب التأمينات الكائن بمنطقة الشرقاوية دائرة القسم، والإستيلاء على مبلغ ثلاثمائه ألف جنية ” معاشات “، متواجد بمنطقة أبوالغيط، ويحوز أسلحة نارية وذخائر.

وتمكن العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الحوادث بعالية، بالاشتراك والمتهمين فى تلك الوقائع وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد ممارسة نشاطه الإجرامى.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 26 احوال مركز القناطر الخيرية، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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