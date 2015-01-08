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رفض استئناف 22 إخواني وتجديد حبسهم 15 يوم‎ بالسويس

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رفض استئناف 22 إخواني وتجديد حبسهم 15 يوم‎ بالسويس رفض استئناف 22 إخواني وتجديد حبسهم 15 يوم‎ بالسويس

أرشيفية

قال مصدر قضائي بالسويس، أن محكمة الاستئناف قررت خلال الأسبوع الحالي، رفض الاستئناف المقدم من 22 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف، وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن جميع المتهمين المقدمين للاستئناف، تم ضبطهم فى مظاهرات، وآخرون وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومنشورات، بالإضافة لضبط متهمين كانوا يخططون لأعمال عنف.

كانت قوات الأمن الوطني والمباحث الجنائية قد تمكنت من ضبط المتهمين خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضي، على خلفية مشاركتهم بأحداث العنف، وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي، وصدور قرار من النيابة العامة بضبطهم واحضارهم.

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