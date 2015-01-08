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جيمس رودريجيز بعد الخسارة: النتيجة غير عادلة

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جيمس رودريجيز بعد الخسارة: النتيجة غير عادلة جيمس رودريجيز بعد الخسارة: النتيجة غير عادلة

مدريد، (إفي): أكد الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أن هزيمة فريقه بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، "غير عادلة".

وقال رودريجيز بعد المباراة الليلة الماضية: "أعتقد أننا كنا نلعب بشكل جيد ونضغط وحاولنا تسجيل الأهداف. اعتقد أن النتيجة غير عادلة".

ووصف رودريجيز أتلتيكو بـ"الفريق القوي" الذي استفاد من الكرات الثابتة، مشيرا "يحاولون دائما الاستفادة من الكرات الثابتة وهذا ما فعلوه اليوم أيضا".

وانتقد رودريجيز أيضا أداء الحكم كلوس جوميز، قائلا: "الحكم هو من يصدر القرارات ولكن راودته الكثير من الشكوك".

وبدا اللاعب الكولومبي مستعدا لتجاوز الهزيمة التي تعد الثانية على التوالي لفريقه بعد الخسارة أمام فالنسيا في الدوري الأحد الماضي.

وقال: "علينا أن نفكر في السبت المقبل ثم سنفكر في الخميس. الأمر سيكون صعبا ولكن علينا أن نتحلى بالإيمان حتى نفوز بالمباراتين" في إشارة إلى لقائي إسبانيول في الدوري السبت وأتلتيكو في إياب دور الـ16 بكأس الملك الخميس.

وأكد رودريجيز ثقته في إمكانية أن يعكس الفريق النتيجة في لقاء الإياب وأن يحاول الفوز في الإياب على ملعبه سانتياجو برنابيو، قائلا: "نحن ريال مدريد وعلينا أن نفوز".

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