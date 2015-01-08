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بدء إخلاء منازل المواطنين بالمرحلة الثانية برفح على مسافة 1000 متر اليوم

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بدء إخلاء منازل المواطنين بالمرحلة الثانية برفح على مسافة 1000 متر اليوم بدء إخلاء منازل المواطنين بالمرحلة الثانية برفح على مسافة 1000 متر اليوم

 

إخلاء الشريط الحدودي

بدأت في الثامنة من صباح اليوم الخميس عملية اخلاء منازل المواطنين علي الشريط الحدودي بمدينة رفح بنطاق المرحلة الثانية بعمق 500 متر جديدة لاستكمال تعميق المنطقة العازلة برفح لمسافة ألف متر.

وقامت قوات الجيش بالتنبية علي المواطنين مساء امس ببدء عملية الإخلاء صباح اليوم الخميس بشكل جماعي.

يبلغ إجمالي منازل المواطنين بالمرحلة الثانية قرابة 1220 منزلا يقطنها أكثر من ألفي أسرة وقد أخلت بالفعل عشرات الأسر منازلهم خلال الأيام الماضية ومن المنتظر أن تنتهي عملية إخلاء منازل المواطنين خلال منتصف الاسبوع القادم لتدء بعدها عملية تفجير المنازل لاستكمال اقامة المنطقة العازلة وقد تم صرف 1500 جنيها لكل اسرة قيمة ايجار مسكن بشكل مؤقت لحين صرف التعويضات للمواطنين.

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