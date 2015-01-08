بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة تطوير «عزبة جرجس» و«العسال» بشبرا

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمنطقة عزبة العسال وجرجس بحى شبرا، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، والمدرجة ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات والارتقاء بمستوى الخدمات لسكانها وقاطنيها، كواحدة من أقدم وأكبر المناطق العشوائية بالقاهرة، طبقاَ لبروتوكول المحافظة مع صندوق “دعم مصر”، بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون جنيه.

وأعلن المحافظ انه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد 40 عقار بالمنطقة، اطمئن علي تسليمها لسكانها بعد توصيل المرافق لها، والكائنة بحارة عبدالدايم وحارة محمد جاد وحارة حسن السروجي وحارة عبدالخالق منصور ، مع استكمال أعمال التطوير بالعقارات الباقية وبذلك يصل عدد العقارات التي شملتها المرحلة الأولي لعملية التطوير والتجديد إلي 70 عقار.

وأكد محافظ القاهرة أن عملية الإحلال والتجديد لهذه العقارات تتم وفق أسس إنشائية سليمة وآمنه ، بحيث يتم التطوير للعقار بنفس عدد أدواره وبنفس عدد الوحدات السكنية المكونة له قبل تطويره ، وأن الهدف الأساسي من مشروع التطوير بعزبة جرجس والعسال هو حماية أرواح سكان وأهالي المنطقة لأن معظم العقارات التي تم حصرها والتي تخضع للإحلال والتجديد كانت أيله للسقوط وتسبب خطر علي أرواح الأهالي ، علي أن تتم عملية الإحلال والتجديد بشكل تدريجى ومرحلي بعد تدبير أماكن بديلة للسكان مع الحرص على رجوع كافة الاشياء الخاصة بقاطنيها وسكانها لأصلها ومكانها عقب عملية التجديد والتطوير لهذه العقارات فوراَ.

وشدد المحافظ علي مسئولي شركات المقاولات الخمسة المكلفة بالعمل بموقع التطوير مضاعفة الجهد ومعدل نسبة الانجاز من أجل انتهاء وتسليم مشروع التطوير وفقاَ لبرنامجه الزمنى المحدد والذي سيستغرق أقل من عام بحيث يشعر الاهالى بتحسن الخدمات ووصول يد التطوير اليهم باعتباره مكان لم يشهد ايه من أعمال التطوير منذ فترة طويلة مما ادى الى معاناة سكان المنطقة وتدهور خدماتها.

وتابع المحافظ خلال جولته التفقدية بالمنطقة بدء الأعمال الإنشائية للسوق النموذجي الجديد لأبناء المنطقة يتكون من دورين على نفس أرض السوق القديم والذي سيتسع وفقاَ لنموذجه الانشائى الحديث لعدد أكبر من الباعة بعزبة العسال.

وأشار المحافظ إلى ان مشروع التطوير بعزبة العسال وجرجس، يشمل تطوير وإعادة تأهيل حوالى 400 مبنى انشائياَ مع تجديد كافة شبكات المرافق الموصله لهم ، وهذا العدد من العقارات والمبانى الخاضعة للتطوير يضم أكثر من 20 الف مواطن من سكان المنطقة ، ومن المقرر أن يشمل مشروع التطوير إقامة مركز تأهيلى للحرف ومحو الامية لخدمة ابناء المنطقة ، منوهاّ الى أن اجهزة المحافظة لا تتوانى فى اتخاذ الاجراءات وتوفير التمويل اللازم لتطوير ومواجهة العشوائيات وتنمية العنصر البشرى من ساكنيها بتحديث وتوفير افضل الخدمات لهم.

ووزع المحافظ 100 بطانية علي أهالي وسكان المنطقة وأستمع لشكاواهم وطلباتهم ووعد بتذليلها وتنفيذها ، وان زيارته المكررة للمنطقة الهدف منها حل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم المعيشية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء احمد ضيف نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد عبد الرحم رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، وعدد من المهندسين الاستشاريين والتنفيذين بالمشروع.