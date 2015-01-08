أحبي جسدك أثناء فترة الحمل

هناك نوعان من الحوامل، إما سيدة تحب شكل جسمها الجديد، وتستمع بالتغيير الذي يحدث له يوماً بعد يوم، أو هناك نوع لا يعجبه هذه التغيرات، ويرى كأنها ثمن لحدوث هذا الحمل. بالطبع يمكنك أن تكوني من النوع الأول، فقط تعلمي كيف تحبين جسمك خلال فترة الحمل.

يقدم لك الدكتور فادي جورج هاشم، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل، نقاطاً سهلة وبسيطة تستطيعين خلالها تقبل صورتك أثناء فترة حملك وهي:

1- اعلمي أن حملك لن يدوم مدى الحياة، يمكن لفترة تسعة الأشهر أن تقوم بمفعول سحري، خاصة إذا كان لديك عيب أو أكثر في جسمك.

2- إذا كان أردافك كبيرة، وصدرك صغيراً، فستجدين أنها أصبحت أهم معالمك الأنثوية خلال فترة الحمل، وستجدين أن أردافك متناسقة مع نمو بطنك، وستلاحظين نمو صدرك نتيجة حدوث تغيير هرموني هائل خلال هذه الفترة.

3- لا يتوقع من الحامل مسايرة الموضة، إلا إذا كانت واحدة من نجمات السينما المشهورين. ولكن لديك هنا خيارين: إما أن تلعبي دور «الأم» من خلال ارتداء ملابس الحمل الفضفاضة الكلاسيكية، أو أن تقومي بكسر كل القواعد، ولعب دور «الأم الأنيقة».

4- استمتعي بهذه الفترة، واستخدمي مخيلتك، وإحساسك لتبدي في أحسن هيئة، واعلمي أن المرأة الحامل معجزة، وأن لا أحد يستطيع إنكار جمالها، واستمتعي بكونك مركز انتباه لمن حولك، ولم لا؟ على الأقل خلال فترة تسعة الأشهر. تذكري كل هذا الكلام، وضعيه نصب عينيك خاصة في الأيام التي تشعرين فيها بالإحباط.

5- تذكري أنك سوف تتخلصين لفترة من متاعب الدورة الشهرية، على الرغم من أنه لا مفر من عودتها إلا أنك سوف تأخذين قسطاً من الراحة خلال تسعة الأشهر.

6- ركزي على ما تحبينه، فعند خروجك من المستشفى سيكون طفلك بين يديك، وهو أكثر ما تجب السعادة به؛ لتكوني في حالة نفسية أفضل.

7- احرصي على أن تكوني جميلة طوال الوقت، لا تركزي على الأشياء السلبية، تخطي هذا الحاجز ودللي نفسك، اذهبي إلى التسوق وشراء ملابس تجعلك أكثر أناقة، واجتمعي بأصدقائك ونامي بشكل جيد، كل هذا سوف يشعرك بأنك أفضل.