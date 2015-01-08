كيف تعتنين بطفلك بعد عمليَّة الختان؟

تعدُّ عمليَّة الختان «الطهارة» بالنسبة للمواليد الذكور من أهم الأشياء، التي يجب ألا تتكاسلي أو تتهاوني فيها عزيزتي الأُم بعد ولادتك لطفلك، لكن يجب عليك أولاً معرفة كيفيَّة الاعتناء بمكان الختان؛ حتى يندمل الجرح سريعاً.

وهنا نوضح لك ما هو الوقت المناسب لختان طفلك، ولماذا يوصى بختان الذكور، وما هي فوائده، ومن الذي يقوم بإجراء هذه العمليَّة، وكيف تعتنين بطفلك بعدها؟

ما المقصود بختان الذكور؟

بشكل مبسط فإنَّ الختان هو إزالة الجلدة التي تغطي قضيب الطفل الذكر لـ«قلفة القضيب»، وذلك لوقايته من الأمراض والالتهابات والعدوى.

متى يجب أن تجري عمليَّة الختان للمولود الذكر؟

في الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الولادة مباشرة، ويفضل قبل تمام المولود عمر 40 يوماً، فالطفل حينها يكون غير واعٍ ما يقلل من الألم الذي قد يشعر به إذا أجريت في سن كبيرة.

الفائدة الحقيقيَّة من الختان

أظهرت دراسات حديثة أنَّ عمليَّة الختان تقلل من الإصابة بالإيدز؛ إذ اعتبرت منظمة الصحة العالميَّة ختان الذكر أحد وسائل الوقاية من الإيدز. كما أثبتت دراسات أخرى أنَّ الختان يحمي الرجل من الإصابة بسرطان القضيب بنسبة كبيرة، بالإضافة للأمراض الجنسيَّة كالزهري والسيلان وغيرهما.

من الذي يقوم بإجراء عمليَّة الختان للطفل؟

دكتور النساء والتوليد أو الجراح، ويفضل أن يقوم بها جراح متخصص.

التأهب لعمليَّة الختان كيف؟

أنت كأُمّ عليك تبديل حفاض طفلك قبل العمليَّة، وحمل آخر نظيف معك؛ لاستعماله بعد الختان. ليس عليك اتخاذ أي خطوات مسبقة أو وقائيَّة، كما يمكنك الاستمرار في عمليَّة الإرضاع لطفلك، حتى قبل ساعة من العمليَّة.

الطريقة الصحيحة لكي تعتني بطفلك بعد الختان

- استخدامي الماء الدافئ عند غسل هذه المنطقة.

- المحافظة على نظافة هذه المنطقة؛ إذ يجب أن تقوم الأم بتغيير الحفاض، وتنظيف هذه المنطقة للطفل بشكل دوري؛ حتى لا تتراكم بها الأوساخ من بول وبراز.

- وضع مراهم وكريمات تحافظ على نظافة المنطقة، وتشكل طبقة عازلة تمنع الاحتكاك بين الحفاض ومنطقة الختان؛ حتى لا تتسبب في المزيد من الالتهاب.

مدَّة شفاء الجرح

بمجرد مرور الأسابيع الأولى بعد الختان يبدأ الجرح في الالتئام حتى يشفي تماماً. والختان ليس أمراً بسيطاً فهو بمثابة عمليَّة جراحيَّة تجرى لطفلك. لذا عليك الاعتناء به جيداً في هذه الفترة، واحرصي على التواصل الدائم مع الطبيب.