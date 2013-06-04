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بعد 100 يوم على غيابها..أسرة فتاة الواسطى تطالب المسئولين بإرجاعها

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بعد 100 يوم على غيابها..أسرة فتاة الواسطى تطالب المسئولين بإرجاعها بعد 100 يوم على غيابها..أسرة فتاة الواسطى تطالب المسئولين بإرجاعها

ناشدت هالة قرنى مدرسة خالة فتاة مدينة الواسطى ببنى سويف المتغيبة رنا حاتم الشاذلى الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وإلى وزيرى الداخلية والخارجية وإلى رئيسة المجلس القومى للمرأة وإلى جميع القوى السياسية فى بسرعة إعادة الطالبة الجامعية رنا حاتم ابنة شقيقتها والمتغيبة منذ مائة يوم والمتغيبة مع شاب قبطى منذ 21 فبراير الماضى، ولم تعد رغم وعود المسئولين بإعادتها.

كما ناشدت خالة الفتاة المسؤلين بعدم التفريط فى قضية رنا ومثيلاتها من الفتيات اللاتى تم اختطافهن وتسفيرهن خارج البلاد والانشغال عنهن بقضايا داخلية قد تكون أقل أهمية.

كما ناشدت خالة الفتاة رنا حاتم قائلة لها: "استحلفك بالله أن تعودى إلى رشدك يا رنا وإلى أمك التى أقعدها المرض، وأصيبت بأكثر من أزمة قلبية، وإلى والدك الذى أنهكت قواه من التعب وإلى إخوتك الذين لا يفارقهم البكاء، والذين أصروا على عدم استكمال تعليمهم ودخول الامتحانات، إلا إذا عدتى يا رنا وإلى أهلك جميعا، ونوعدك إننا نسامحك على كل ما مضى لعلمنا أنك مغلوبة على أمرك، وسوف نمحى كل ما مضى من ذاكرتنا فى سبيل عودتك إلى أهلك الذين يحبونك" .

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