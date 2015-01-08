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تركيا تحث مواطنيها على مغادرة ليبيا «سريعا»

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جددت تركيا تحذيرها من سفر مواطنيها إلى ليبيا، وحثت المقيمين منهم هناك على مغادرتها سريعا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية هناك، مؤكدة أن «المعارك والضربات الجوية، التي وقعت، خلال الأسابيع الأخيرة، أوجدت حالة من عدم الاستقرار في الموقف الأمني».

ونقل الموقع الإليكتروني لصحيفة «زمان» التركية، الخميس، عن بيان لوزارة الخارجية التركية تذكيره بتحذيرات أصدرتها لمواطنيها من السفر إلى ليبيا في الرابع من يونيو والخامس عشر والثالث والعشرين من يوليو والثاني والرابع عشر من أغسطس 2014.

ويأتي التحذير بعد بيان سابق من الوزارة يدين تهديدا من الجيش الليبي بإطلاق النار على أي طائرة مدنية أو عسكرية تركية تنتهك الأجواء الليبية، مؤكدة أن «التحذير الليبي يخرق القانون الدولي، وغير مقبول على الإطلاق».

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