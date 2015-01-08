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الأردن تلغي رحلات طيران بسبب العاصفة الثلجية

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ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلات من والى مطار الملكة «علياء» الدولي في عمان، الخميس والجمعة، بسبب عاصفة ثلجية غطت مناطق واسعة في المملكة بالثلوج، وأغلقت طرقا رئيسية فيها.

وأعلنت الشركة، وهي الناقل الجوي الوطني في الأردن، في بيان «إلغاء عدد من رحلاتها المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي والقادمة إليه، الخميس والجمعة، في ضوء الظروف الجوية السائدة، والعاصفة الثلجية، التي تؤثر على المملكة».

ويتوقع ان تشتد العاصفة الثلجية الخميس والجمعة بحيث تتساقط الثلوج بغزارة وترتفع سرعة الرياح لتتجاوز في بعض المناطق 100 كم في الساعة وتتدنى درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، وفقا للأرصاد الجوية.

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