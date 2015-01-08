بالصور..أجهزة الأمن بسوهاج تتمكن من كشف غموض اختفاء سائق توك توك بالعسيرات‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف غموض اختفاء سائق توك توك بدائرة مركز العسيرات وتبين أن نجل خال المجني عليه و2 أخرين قاموا بقتله وإلقاء جثته في الترعة لسرقة دراجته النارية.

ترجع أحداث الواقعة عندما كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة العسيرات ، يفيد ورود بلاغ من المدعو السيد مرزوق أحمد 54 سنة عامل ويقيم بناحية الأحايوة غرب – دائرة المركز بغياب نجله المدعو محمود السيد مرزوق 14 سنة سائق توك توك ويقيم بذات الناحية والتوك توك الخاص به بتاريخ 4 الجاري ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناة وأسفرت جهود فريق البحث إلي أن وراء غياب المذكور كل من :-

> حاتم محمود علي سليمان 19 سنة سائق توك توك [ نجل خالة المجني عليه ]، محمد محمود التوني دياب 19 سنة، رائد محمد محمود أحمد 17 سنة ويقيمون بذات الناحية 00 حيث أنهم كانوا جميعاً برفقة المذكور قبل تغيبه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أعترفوا بأنهم اتفقوا فيما بينهم علي قتل المذكور.. وعقب التخلص منه قاموا بإلقاء جثته بترعة الثلاثيني بناحية النويرات – دائرة المركز والاستيلاء علي الدراجة النارية توك توك الخاص به وإخفاءه بالزراعات وسرقة محتوياته وإخفائها بمنزل المتهم الأول..وهو الذي كان سوف يتصرف ببيعه وتقاضي الثاني والثالث مبلغ مالي نظير اشتراكهما في الواقعة.

بتطوير مناقشة المتهم الأول أرشد عن مكان الجثة وتم إنتشالها وقامت النيابة العامة بمعاينتها وتعرف عليها والده وتم التحفظ عليها بالمستشفي المركزي، بإرشاد المتهمين تم ضبط التوك توك بالزراعات.. ومحتوياته بمنزل الأول وبعرضهم علي والد المجني عليه تعرف عليهم ” تم التحفظ عليهم “.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 123 إداري المركز لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تم الإنتهاء من التشريح ودفن الجثة بمقابر أهليته.