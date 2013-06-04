جهاز تشغيل الشباب بأسيوط يعلن عن توافر فرص عمل للأطباء بليبيا

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط، توافر فرص عمل للأطباء من مختلف التخصصات بدولة ليبيا، كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة بالحكومة الليبية الانتقالية.

وقال الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، إن الوظائف المعلن عنها تشمل عدة تخصصات طبية مختلفة كالقلب والسكر والكلى والأعصاب والجراحة والمسالك والجهاز الهضمى وحديثى الولادة والأشعة والحروق، ويشترط فى المتقدمين لهذه الوظائف الحصول على درجة الدكتوراه، وأن يكون مضى على تاريخها فترة لا تقل عن خمس سنوات، ويبلغ الراتب نحو 10 ألاف دينار ليبى ما يعادل 60 ألف جنيه مصرى.

وأضاف محافظ أسيوط، أن تخصصات طبية أخرى يشترط فيها الحصول على "الدبلومة" أو الماجستير بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة فى تخصصات الباطنة والنساء والولادة والأطفال والتخدير والجراحة العامة والأعصاب والعظام والأشعة والمختبرات الطبية، ويبلغ العدد المطلوب فيها 35 طبيبًا، وتتراوح المرتبات بين 4 آلاف و5 آلاف دينار ليبى أى ما يعادل 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه مصرى شهرياً طبقا للدرجة العلمية.

وقال مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط: إن الوظائف المعلن عنها تتمتع بامتيازات منها توفير السكن بالأثاث وإلحاق الزوجة والأولاد لاحقاً وتوفير تذاكر الطيران للأسرة، شاملة 3 أطفال دون 18 سنة، وشهر إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مع صرف شهر مكافأة عن كل سنة فى نهاية الخدمة، وأضاف بأن التقديم يتم من خلال مكتب جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط.