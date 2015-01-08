كارلي كلوس تتفوق على كيم كارداشيان بلوك كاجوال جميل

في كل مرة تظهر كيم كارداشيان بإطلالة مختلفة نجد أن إحدى قطع إطلالتها قد ظهرت مسبقاً في إطلالة نجمة أخرى سابقاً، وفي هذه المرة نافست كيم عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس بارتداء قطعة فريدة مكونة من حذاء بوت متصل بسروال جلدي ضيّق من "Tamara Mellon" بسعر $1,995.

تفوقت العارضة على كيم بتنسيق السروال الجلدي الضيق في لوك يومي بسيط، بينما أخفته كيم تحت تنورة جلدية، ولا نعلم في الحقيقة كيف استطاعت كيم ارتداء طبقتين ضيّقتين من الجلد، ولكن يبدو أنها عانت الكثير في سبيل إطلالتها.

ما رأيك بإطلالة النجمتين؟ وهل توافقينا الرأي في اختيارنا؟