شريف كواشي.. جهادي يشتبه في تورطه بالهجوم على «شارلي إيبدو»

يعتبر الفرنسي شريف كواشي، (32 عاما)، الملاحق مع شقيقه سعيد (34 عاما)، في إطار التحقيق حول الهجوم، الذي استهدف صحيفة «شارلي إيبدو»، جهاديا معروفا لدى أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، وخصوصا أنه أدين للمرة الأولى، عام 2008، لمشاركته في شبكة كانت ترسل مقاتلين إلى العراق.

ولد كواشي في 28 نوفمبر 1982 في باريس، وهو يحمل الجنسية الفرنسية، ولقبه «أبوحسن»، وانتمى إلى شبكة يتزعمها «أمير» يدعى فريد بنيتو، وكانت مهمتها إرسال جهاديين إلى العراق للانضمام إلى فرع القاعدة في هذا البلد، الذي كان يومها بزعامة أبومصعب الزرقاوي.

اعتقل قبيل توجهه إلى سوريا ثم إلى العراق، وحوكم عام 2008، حيث نال عقوبة السجن 3 سنوات منها 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

بعد عامين، ورد اسمه في محاولة لتهريب الإسلامي إسماعيل عيط علي بلقاسم من السجن.

والأخير عضو سابق في المجموعة الإسلامية المسلحة الجزائرية وحكم عليه، عام 2002، بالسجن مدى الحياة لارتكابه اعتداء في محطة مترو إقليمية في باريس (موزيه دورساي) في أكتوبر 1995، أسفر عن 30 جريحًا.

ويشتبه خصوصا بأن كواشي كان قريبا من إسلامي فرنسي آخر هو جميل بيغال، الذي سجن 10 أعوام لتحضيره اعتداءات.

كما يشتبه بأن كواشي شارك في تدريبات مع بيغال، وقد وجه إليه اتهام في هذه القضية قبل أن يبرأ منها.

في الساعات الأولى من صباح الخميس، نشرت الشرطة الفرنسية صورة لكواشي تظهره حليق الرأس، محذرة من أنه قد يكون «مسلحًا وخطرًا» على غرار شقيقه سعيد المولود أيضًا في باريس في 7 سبتمبر 1980.

ويشتبه بأن الشقيقين نفذا، ظهر الأربعاء، الاعتداء داخل مقر «شارلي إيبدو»، الذي أسفر عن 12 قتيلًا و11 جريحًا.

وعثر على بطاقة هوية أحدهما داخل سيارة تركاها بعد فرارهما في شمال شرق باريس، بينما الشريك المفترض للشقيقين، الذي سلم نفسه ليلا للشرطة في شمال شرق فرنسا فهو حميد مراد، 18 عامًا، صهر شريف كواشي، ويشتبه بأنه ساعد مطلقي النار.

وكان شاهد تحدث عن وجود شخص ثالث في السيارة، حين لاذ المهاجمان بالفرار، فيما سلم مراد نفسه للشرطة في مدينة شارلوفيل-ميزيير، بعدما لاحظ أن «اسمه يرد على الشبكات الاجتماعية»، حسبما أوضح مصدر قريب من الملف.

وكان ناشطون قالوا إنهم رفاق لمراد ذكروا عبر موقع «تويتر» أن الأخير كان يحضرا دروسا معهم في المدرسة لحظة وقوع الهجوم، مؤكدين براءته.