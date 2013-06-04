الشلل يصيب شوارع دمياط احتجاجاً على قطع الكهرباء

نظم المئات من شباب الحرفيين وصناع الأثاث بدمياط عدة وقفات احتجاجية مساء الاثنين، وقاموا بقطع طريق الحربى وطريق عزبة اللحم وميدان الساعة وقاموا بإشعال إطارات الكاوتشوك احتجاجاً على تكرار انقطاع الكهرباء على مدار اليوم.

وأكد المحتجون أن انقطاع الكهرباء مرتين أو ثلاث مرات يومياً لمدة تتجاوز الساعتين أدى إلى تعطل العمل بالورش وحملهم أجور العمال والحرفيين التى تقدر أسبوعياً من 5 :7 آلاف جنيه بكل ورشة سيضطر كل صاحب ورشة إلى دفعها من ماله الخاص.

وقال المحتجون إنهم سيستمرون فى الاحتجاج وقطع الطرق حتى تكف الحكومة عن قطع الكهرباء.

تعد هذه الوقفة هى الثالثة فى يوم واحد لعمال الأثاث بدمياط.