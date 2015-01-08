لجنة تبحث تسهيل إنشاء 3 مستشفيات جديدة في الطائف بكلفة 860 مليون ريال

وجه محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر بضرورة الإسراع في إيجاد أرض لمستشفى الحوية العام، والبدء في إنشاء هذا المشروع الحيوي الذي يرتقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي الحوية وضواحيها في ظل الحاجة الماسة الى إنشاء المستشفى البالغ سعته 200 سرير وبتكلفة تبلغ 250 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمحافظة الطائف سراج الحميدان، أن هناك لجنة مكونة من الشؤون الصحية، والأمانة، وفرع وزارة المالية، قد التقت مع محافظ الطائف وبحثت معه سبل تنفيذ مشاريع 3 مستشفيات، وهي مستشفى الصحة النفسية، مستشفى الأطفال، ومستشفى الحوية، التي لا يزال البحث جاريا عن أراض لإقامة المشروع عليها.

ولفت إلى أن محافظ الطائف وجه اللجنة بالإسراع في إيجاد أرض لمستشفى الحوية، للتخفيف من ضغط الحالات المرضية على المستشفيات التي بداخل المحافظة.

يذكر أن مشروع مستشفى الأطفال سيكون بسعة 300 سرير، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 260 مليون ريال، في حين مشروع مستشفى الصحة النفسية حدد بسعة 500 سرير وبتكلفة إجمالية لإنشائه 350 مليون ريال بينما تبلغ تكلفة المشاريع الثلاثة 860 مليون ريال.