البنتاجون : إلقاء 5 آلاف قنبلة على معاقل داعش في 5 أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أمس الأربعاء، أن قوات التحالف الدولي ألقت نحو 5 آلاف قنبلة منذ بدء الضربات الجوية على “تنظيم الدولة” المتشدد بالعراق في الثامن من أغسطس، ومن ثم في سوريا في 23 سبتمبر، مستهدفة أكثر من 3 آلاف نقطة، من بينها 58 دبابة.

وفي الإجمال، شن التحالف 1676 غارة حتى 31 ديسمبر 2014، في العراق وسوريا، بحسب حصيلة للقيادة الأميركية الوسطى. ولم تتضمن الحصيلة معلومات عن عدد المسلحين الذين قتلوا أو أصيبوا من “داعش”.

وتحدث البنتاجون، قبل يومين، عن تحقيقات تجري لتحديد ما إذا كانت هذه الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، من دون تأكيد أي شيء حتى الآن في هذا الصدد.

وإضافة إلى 58 دبابة، استهدفت طائرات التحالف المقاتلة أكثر من 900 آلية عسكرية أخرى، من بينها 184 سيارة رباعية الدفع من طراز هامفيز، و26 عربة مصفحة.

واستهدفت الضربات أيضا نحو 52 موقعا محصنا تحت الأرض، و673 موقعا قتاليا، ونحو ألف مبنى مختلف. وفي الإجمال، قامت طائرات التحالف بنحو 15 ألفا و465 طلعة جوية.