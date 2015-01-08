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فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية

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فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الفلسطيني – محمود عباس أبو مازن

أصبح الفلسطينيون رسميًا أمس الأربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رغم اعتراض الولايات المتحدة، الأمر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام إلى إسرائيل أمام هذه الهيئة المعنية بمحاكمة مرتبكي جرائم الحرب.

وقبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الاربعاء.

وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بأنها “تاريخية” للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الاول من ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية.

وابلغ بان كي مون الدول الاعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متاخر من الثلاثاء، بحسب ما افاد المتحدث لوكالة فرانس برس.

وقال في بيان اصدرته الامم المتحدة ان “الامين العام تاكد ان الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لايداعها”.

وفي بيان صدر في لاهاي، اعلن رئيس جمعية الدول الموقعة لمعاهدة روما صديقي كبا انه اخذ علما بالامر، مرحبا بـ”دولة فلسطين” بوصفها العضو ال123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية ومشيدا بهذه “الخطوة (الجديدة) في اتجاه (اضفاء) الطابع العالمي” على معاهدة روما.

أ ف ب

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