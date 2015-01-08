استئناف محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد» اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد.

كانت في الجلسة السابقة قد أعلن رئيس المحكمة، المستشار محمد القياتى القشيرى، دفاع المتهمين، أن المحكمة تعيد إجراءات القضية مرة أخرى بسبب تغير أحد أعضاء الدائرة في الحركة القضائية السابقة.

فيما تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وواجهت المحكمة «عز» و«عسل»، بالاتهامات الواردة فأنكراها، وقال الدفاع إنه اطلع على تقريرى خبراء الهندسة والتجارة، وتبين عدم وجود جريمة إهدار مال عام في أعمال منح تراخيص الحديد محل الاتهام لشركة عز.