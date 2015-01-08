ضاحي خلفان يهاجم الإخوان: «انكشفت علاقاتهم مع اليهود»

قال رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن الإخوان المسلمين جندوا كـ«خلايا نائمة للعدو لإثارة الفوضى الخلاقة».

وأوضح «خلفان»، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإخوان هم أولئك الأغبياء الذين جندوا كخلايا نائمة للعدو لكي يثيروا الفوضى الخلاقة حين الحاجة إليها في تفتيت الأمة».

وتابع: «الإخوان في كل أرجاء الوطن العربي يجب أن يدرجوا في القوائم السوداء.. بكل مسمياتهم الباطلة، جماعة إصلاح أو جماعة حدس..أو كرامة. .أو عدالة. .أو أي مسمى آخر..كلهم آفة على الأمة.. كلهم إخونجية مأجورين».

وأضاف في هجومه على الجماعة: «المؤسسون لهذه التنظيمات هم الكارثة والغلابا ثيران في برسيم..جماعة الإخوان تحاربها الأمة اليوم.. انكشفت أوراقهم وعلاقاتهم مع اليهود. ..وصوروا مع عتاولة المخابرات الغربية».

واختتتم: «يفترض من الآن وصاعدًا أن كل من يسلم نفسه على الحدود في أي مركز أمني يجب أن يعزل في منطقة آمنة ويؤمر بنزع ملابسه».