قطع المياه عن 3 مشتركين رفضوا سداد الفواتير في سوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتحصيل المتأخرات للمشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بمنطقي حي غرب سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك بعد توجيه عدد من الإنذارات للسداد، صرح بذلك اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه توجهت لجنة من مسئولي الشركة للممتنعين عن السداد لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين بمناطق شارع النيل والمحطة والعروبة والمخبز الآلي، وتم تحصيل مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه، كما تم قطع المياه عن عدد 3 مشتركين رفضوا سداد الفواتير لحين تقنين أوضاعهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مياة سوهاج أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تكرار نفس الحملات في جميع مراكز المحافظة لتحصيل متأخرات، حتى تستطيع الشركة الالتزام بتأدية دورها في أعمال التشغيل والصيانة.