بالفيديو.. ممدوح حمزة: «اللي يقولك النهاردة عايز أعمل ثورة يبقى أهبل»

قال الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة إن من يفكر في القيام بثورة في هذه الأثناء «يبقى أهبل»، حسب وصفه.

وأوضح حمزة، أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الأربعاء: «سألوني إيه الترتيبات للاحتفال بـ25 يناير القادم، عارف كان ردي ايه؟ مش كتير، عندك السي دي طلعوه، قلت إنما لو العقل الجمعي المصري كله هينزل ميدان التحرير للاحتفال هنزل معاهم، إنما هنطالب في الاحتفال ده بأهداف الثورة، بالعدالة الاجتماعية، ما احنا لازم نطالب، احنا شايفين خطوات العدالة الاجتماعية مش ماشية كويس».

«إيه بقا المشكلة في ده، أنا مش شايف، لا قلت هنعتصم حتى يسقط النظام، لأني مش أهبل، أنا صحيح مبفهمش في السياسة، لكن اللي يمشي ضد الرأي العام للشعب يبقى غبي، الثورة بتتعمل محدش بينظمها، وبتكون نابعة من احتياجات الشعب للتغيير، الشعب دلوقتي في حالة أمل منتظر التقدم مفيش حد عايز يعمل ثورة، اللي يطلع يقوله اعمل ثورة هيقولوله ده راجل اهبل، اللي يجي يقولك النهاردة عايز أعمل ثورة يبقى أهبل».