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صحيفة دنماركية تعيد نشر رسوم “شارلي إيبدو”

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صحيفة دنماركية تعيد نشر رسوم “شارلي إيبدو” صحيفة دنماركية تعيد نشر رسوم “شارلي إيبدو”

أعادت صحيفة “برلينجسكي” الدنماركية، نشر رسوم كاريكاتورية تتناول قضايا إسلامية، سبق أن نشرتها صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية، وذلك في إطار تغطيتها للهجوم الذي أودى بحياة 12 شخصا في باريس الأربعاء.

وظهر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، في عدد الخميس، بضعة رسوم ساخرة سابقة من الصحيفة الفرنسية، من بينها رسم تصور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وآخر بشأن الشريعة الإسلامية.

وأثارت مثل هذه الرسوم ردود فعل غاضبة من بعض المسلمين، عندما نشرتها “شارلي إيبدو”، وأظهرت لقطات تلفزيونية للهجوم الذي وقع الأربعاء على مكاتب الصحيفة، مسلحين وهم يهتفون “انتقمنا للنبي محمد”.

وقالت ليسبيث كوندسن، رئيسة تحرير برلينجسكي، إن قيام صحيفتها بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية ليس على سبيل الاحتجاج. وأضافت: “سننشرها كوتثيق يوضح ماهي الصحيفة التي تعرضت لهذا الحدث الفظيع”.

وقال مدير تحرير صحيفة “كوريير ديلا سيرا”، أبرز الصحف الإيطالية، في مقال افتتاحي ، الأربعاء، إن الصحيفة ستعيد أيضا نشر رسوم “شارلي إيبدو”.

وفي 2005 نشرت صحيفة دنماركية أخرى هي “يلاندس بوستن” 12 رسما كاريكاتوريا لفنانين متعددين، معظمها تصور النبي محمد، مما أثار موجة احتجاجات في أرجاء العالم الإسلامي، توفي خلالها 50 شخصا.

 

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