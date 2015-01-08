أمير القصيم يدشّن مشروع اسـكـان مـديـنـة بـريـدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ظهر أمس الأربعاء 16/3 /1436ه باكورة مشاريع الإسكان بمدينة بريدة "حي الشقة" ، بمساحة 240,000 م2 بواقع 381 فيلا.

وقال سموه نرجو أن تكون منازل سعادة وراحة للجميع، ونسأل الله أن يوفق هذه البلاد لكل خير وأن يهب سيدي خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وطول العمر، مؤكداً سموه أن وقفات خادم الحرمين الشريفين المستمرة في مجالات التنمية في تنمية الإنسان وتنمية المكان أمر مشهود، مضيفاً لاشك أن ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يقومون بهذا الأمر لأبنائهم وإخوانهم من أبناء هذا الوطن كما أن لمعالي الوزير الدور الكبير حيث يحمل حقيبة الإسكان، متمنياً للوزير كل التوفيق في تنفيذ الخطط التي رسمت وأن يكون معاليه مبدعاً دائماً كما سمعناه في إنجازاته وفي أعماله.

وبارك سموه لكافة المواطنين الحاصلين على المساكن والذي قدّم لهم مفاتيح المنازل الخاصة بهم متمنياً لهم بأن تكون منازل خير

وسعادة.

سموه: وقفات خادم الحرمين المستمرة في تنمية الإنسان والمكان أمر مشهود

الضويحي: اليوم.. بداية تسليم مشروع الإسكان.. وعدد المستحقين بالقصيم 20791

وقص سموه شريط مشروع اسكان مدينة بريدة يرافقه وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، بمساحة 240,000 م2 بواقع 381 فيلا وخمسة مساجد تتوزع بشكل يحقق سهولة الوصول من كافة الوحدات السكنية وعلى مساحة مبنية 7324م2 ومنشأتين تعليميتين ضمن المشروع بمساحة 17464م2 ومرافق حكومية إدارية عدد 1 بمساحة 1660م2 ومسطحات خضراء بين الوحدات السكنية وعلى أطراف محاور المنشأة بمساحة 59846م2.

بدأ الحفل الذي اعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم للمهندس محمد التويجري ثم كلمة وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي حيث أكد أن هذا اليوم بداية تسليم مشروع الإسكان بالشقة بمدينة بريدة، والذي يحوي 381 وحدة سكنية بمساحة لا تقل عن 500 متر مربع للوحدة السكنية، وقال سبق هذه الخطوة إعداد تنظيم الدعم السكني وتجهيز بوابة اسكان التي قدّم عليها المستفيدون والراغبون في الحصول على الدعم السكني من المواطنين، وكانت جميع الخطوات معلنا عنها، ثم اعلنت الأسماء ثم فتح باب الاعتراض وقبل الاعتراضات المقبولة واعلنت الأسماء بشكل نهائي ووزع المستفيدون بحسب مناطق المملكة ومحافظاتها، مشيراً بأن عدد المستحقين بمنطقة القصيم مايقارب 20791 موزعين على محافظات المنطقة الثلاث عشرة، ونحن الآن في صدد تحديد وقت تسليم الوحدات لهم في جميع المحافظات، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي أو قروضا.

مقدماً شكره لإمارة المنطقة على دعمها لمشروع الإسكان بالقصيم والذي كان له الأثر في تسريع بناء الإسكان بالمنطقة، وقد حظيت الوزارة بالمملكة بدعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين ومن مقام سمو ولي العهد وولي ولي العهد.

وقام سموه بجولة ميدانية على المشروع متفقداً الوحدات السكنية مستمعاً إلى شرح مشروع تصريف السيول والصرف الصحي وشبكات المياه وأعمال نظم الري وأعمال الكهرباء والاتصالات وأعمال الطرق والأرصفة والحدائق.