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سمو ولي العهد يستقبل الملحق العسكري الكويتي بالمملكة والسفير البريطاني

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سمو ولي العهد يستقبل الملحق العسكري الكويتي بالمملكة والسفير البريطاني سمو ولي العهد يستقبل الملحق العسكري الكويتي بالمملكة والسفير البريطاني

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس الملحق العسكري لدولة الكويت بالمملكة الفريق ركن مساعد بن ناصر المطيري، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله ملحقا عسكرياً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس السفير البريطاني لدى المملكة جون جينكيز الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

ونقل السفير البريطاني أثناء اللقاء تحيات الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

حضر الاستقبال ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية اليسدار وايلد، ونائب السفير ريتشارد وايلداش.

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