أخبار عاجلة

مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عادل المسلم: "ملاك حصلت على حقها وسأقاضي هند البلوشي"

Google+ Print
عادل المسلم: "ملاك حصلت على حقها وسأقاضي هند البلوشي" عادل المسلم: "ملاك حصلت على حقها وسأقاضي هند البلوشي"

الخميس 08-01-2015 01:23

دافع الفنان عادل المسلم عن نفسه، بعد الأقاويل التي انتشرت حول خلافه مع الفنانتين ملاك وهند البلوشي، على خلفية شراكة بينهم في الانتاج منذ فترة.
وقال المسلم إن جميع المعاملات المالية بين شركة "ألبوم" التي يملكها وبين الفنانتين، سارت في الاتجاه السليم وإن ملاك حصلت على حقها كاملاً بينما كشف عن تحريك دعوى قضائية ضد هند البلوشي لعدم التزامها كشريك في الإنتاج وكممثلة.

وقال عادل المسلم في تصريح خاص لـ "سيدتي نت": "ليس هناك أحد عمل معي ولم يصله حقه كاملاً، ومن له حق عند عادل المسلم يوجهني به بالمستندات وليس بالكلام"، لافتاً إلى أن أعضاء فريق مسرحيته "هاجر" هم فقط الذين لم يتقاضوا أجرهم كاملاً بملىء إرادتهم بعد الأزمة التي تعرضت لها المسرحية.
وأضاف المسلم في السياق نفسه: "كانت لدي شراكة مع الفنانة ملاك في مسرحية "الدمية القاتلة "، التي لم تحقق نجاحاً، وكان لها مبلغاً معي فتحدثت اليها لتأتي إلى المكتب وتتسلم مستحقاتها، وعندما التقينا طلبت مني أن أتنازل لها عن المسرحية كاملة مقابل مخالصة بالمبلغ، وهذا ما حصل، وتم إبرام عقد بيننا على هذا الأساس ووقع منه نسختين".

من جهة أخرى، توقف عادل عند شراكته مع الفنانة هند البلوشي في مسرحية " فن رن" وقال: "هند كانت معي كممثلة وشريكة في الإنتاج وعندما وقعنا العقود طلبت مني ألا أخبر أي أحد حتى أختها، وبالفعل هذا ما حدث، ولكن هند لم تلتزم معي كممثلة ولا كشريك في الإنتاج ولم تدفع لفريق عملها مستحفاته، بل حصلوا على أجورهم مني، والأن سيتخذ إجراء بحق هند البلوشي".

من جهة أخرى، قرر المسلم إعادة عرض مسرحية "هاجر" التي كانت قد أوقفت بناءً على قرار من وزارة الإعلام لاتهام أحد فنانينها بالخروج عن النص، وأكد عادل أن ما أثير حول العرض، هو كلام عارٍ عن الصحة وأنه لا يتعرض لأي مذهب أو طائفة في أعماله .
يذكر أن مسرحية "هاجر" من تأليف وإخراج عادل المسلم ومن بطولة النجوم:عادل المسلم، وهبة الدري، وخالد بوصخر، والمهرة البحرينية، ولوجين، وعمر اليعقوب، ونادية كرم، وعبدالله الشامي، وعبد العزيز المسلم، ومحمد بوصخر، وحنين المسلم، وضيف الشرف عبد الرزاق الخلف.
وستعرض المسرحية اعتباراً من 14 يناير المقبل على مسرح الكشافة بحولي.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي