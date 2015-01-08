ديبيكا باديكون تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم فيلمها الجديد

احتفلت نجمة بوليوود العالمية Deepika Padokane بعيد ميلادها الـ29، مع فريق عمل فيلم "Piku" الذي فاجأها بعد عودتها من جزر المالديف، حيث كانت تقضي إجازة مع عائلتها وحبيبها الممثل Ranvir Singh.

وبحسب ما نشرته إحدى وسائل الإعلام الهندية، فقد قام فريق العمل بتحضير كعكة عيد ميلاد عليها صورة للنجمة Padukone مع الممثل القدير Amitabh Bachchan الذي يلعب دور والدها في الفيلم.

الجدير ذكره أن فيلم "Piku" من بطولة Deepika Padukone، Amitabh Bachchan، وIrfan Khan، وهو من اخراج Shoojit Sircar، وسيتم عرضه في صالات السينما الهندية إبتداءً من 30 نيسان القادم.