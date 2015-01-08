"قصة حب" مسلسل جديد يدخل السباق الرمضاني للعام 2015

كشفت الكاتبة اللبنانية نادين جابر عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر"، عن التحضير لمسلسل جديد من كتابتها، يحمل عنوان "قصة حب" وسيعرض في رمضان 2015.

وقالت الكاتبة إن العمل من بطولة كل من النجمة اللبنانية نادين الراسي، والنجم السوري باسل خياط، والنجم المصري ماجد المصري، فغردت: "لما يجتمعوا نادين الراسي و باسل خياط و ماجد المصري النتيجة بتكون قصة حب رمضان_2015"

بدورها، اعتبرت نادين الراسي من خلال تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنها أمام تحدٍ جديد مسؤولية كبيرة وتمنت أن تصل رسالة المسلسل إلى الجمهور، فغردت: "مسلسل جديد تحدّي جديد و مسؤوليّة كبيرة و إيمان بألله إنّو الرسالة رح توصل قصّة حُب إنتوا الحكم و إنتوا الحُب"، فردت عليها الكاتبة نادين جابر بتغريدة أخرى: "هيدا المسلسل انكتب الك، انت كل كلمة فيه، انت كل احساس فيه، قصة حبي هي قصة حبك! بحبك".

مسلسل "قصة حب" من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "أونلاين برودكشن" لصاحبها زياد شويري.

يذكر أن الكاتبة نادين جابر شاركت في كتابة مسلسل "لو" الذي عرض في رمضان العام 2015، كما أنها كاتبة المسلسل اللبناني "غزل البنات".

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