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القوات الخاصة الفرنسية تبحث عن منفذي «مذبحة شارلي إيبدو»

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ذكرت ًمصادر أمنية ان الشرطة الفرنسية، مدعومة بقوات خاصة، تقوم حاليًا بعمليات في مدينة رانس، شمال شرق العاصمة باريس، بحثًا عن منفذي الهجوم المسلح على صحيفة «شارلي إيبدو».

وأضافت أن مرتكبي الهجوم هما أخوان، في الثلاثينيات من العمر، يقيمان بباريس وأن أحدهما أدين من قبل في أعمال إرهابية.

كما أوضحت المصادر أن المشتبه به الثالث منحدر من مدينة رانس، وهو أقل سنًا.

وكان رجلان ملثمان يحملان أسلحة كلاشينكوف وقاذفة صواريخ قد قاما بإطلاق نار كثيف في مقر صحيفة شارلي إبدو الساخرة، الأربعا، مما أسفر عن مقتل ١٢ شخصًا، فضلًا عن إصابة ١١ آخرين، بينهم أربعة في حالة خطيرة.

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