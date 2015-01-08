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بالصور.. مظاهرات حاشدة في أنحاء فرنسا تضامنًا مع «شارلي إيبدو»

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شهدت فرنسا، مساء الأربعاء، احتشاد ما لا يقل عن ١٠٠ ألف شخص بمختلف ميادين المدن الفرنسية للإعراب عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بمقر مجلة «شارلي إبدو» بباريس، فيما نقلت صورهم صحيفة ديلي ميل البريطانية.

Unity: Protesters hold up their phones at a vigil held in Toulouse. Francoise Hollande has declared tomorrow a day of national mourning

في العاصمة الفرنسية، احتشد ما لا يقل عن ٣٥ ألف شخص بساحة لاريبوليك الجمهورية، بدعوة من النقابات والجمعيات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، حيث أعرب المتظاهرون عن إدانتهم الشديدة لهذا الحادث، الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

Basic right: Standing in support of the freedom of the press, these protesters hold an illuminated sign at a gathering in the centre of Paris

وفي مدينة ليون، الواقعة جنوب شرق فرنسا، نظم من ١٢ إلى ١٥ ألف وقفة بميدان تيرو بليس دي تيرو، بدعوة من النادي الصحفي للمدينة، لتكريم الضحايا.

وفي مارسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا والواقعة على ساحل فرنسا الجنوبي، تجمع أكثر من ٧ ألاف مواطن في الميناء القديم، حيث قام المتظاهرون بحمل أعداد للصحيفة، ورددوا «كلنا شارلي إبدو»، وكذلك هتافات منددة للإرهاب.

Touching: The steps of a public building in Lyon are lit with candles as thousands of people gather to show support for Charlie Hebdo

كما تظاهر نحو عشر آلاف مواطن بساحة كابيتول بمدينة تولوز بجنوب فرنسا، للتضامن أيضًا مع الضحايا والإعراب عن دعمهم لحرية الصحافة، وقد حمل عدد من المتظاهرين العرب والمسلمين بتولوز لافتات باللغة العربية مكتوب عليها «أنا شارلي ومعًا ضد الهمجية».

كذلك احتشد الآلاف بدمن بوردو ورين ونانت وكليمون فيران وجرونوبل وستراسبورج، في تظاهرات تأييدية للصحيفة.

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