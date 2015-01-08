عصابة المجوهرات في قبضة شرطة أم القيوين

خطط زعيم العصابة المقيم في إحدى الامارات أن يسطو على أحد محال الذهب حتى يتمكن من تحقيق أحلامه مع بداية العام الجديد ، فتواصل مع 4 من أصدقائه من جنسيات آسيوية في بلدهم الأصلي هاتفياً متفقاً معهم على حضورهم إلى الدولة بتأشيرة زيارة لتنفيذ عملية السطو ومن ثم العودة سريعاً إلى موطنهم ، فوصلوا في ليلة الثلاثين من الشهر الماضي عبر أحد مطارات الدولة وكان زعيم العصابة في استقبالهم بعد أن أمن لهم السكن ، ثم تجولوا في عدد من أسواق الدولة لتحديد مكان السرقة ، فاستقر بهم المطاف في أم القيوين وجاء اليوم الموعود في الساعات الباكرة من ليلة رأس السنة لتنفيذ مخططهم ، فسطوا على أحد المحلات ثم لاذوا بالفرار إلى سكنهم غير مدركين أن أعين الجهات الامنية في الامارة يقظة وأنها كانت لهم بالمرصاد، وأن كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة داخل الدولة ستطاله يد العدالة وينال عقابه .

إفشال المخطط

القيادة العامة لشرطة أم القيوين تمكنت بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة المدينة الشامل يفيد بتعرض محل مجوهرات لسرقة محتوياته بالكامل، وبعد البحث والتحري من إلقاء القبض على العصابة المكونة من خمسة أشخاص آسيويين في زمن قياسي بعد أن سرقوا محل المجوهرات في الإمارة ، حيث حددت أماكن تواجدهم وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، وذلك قبل مغادرتهم الدولة حيث كان الجناة يتهيؤون لذلك.

تفاصيل

وقال العقيد محمد ابراهيم البيرق مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين أن أفراد العصابة قاموا بدخول محل المجوهرات حيث توزعت أدوارهم أثناء التنفيذ بين توصيل ومراقبة ودخول المحل، وبعد الانتهاء من ذلك لاذوا بالفرار إلى مكان إقامتهم وذلك تمهيدا لمغادرتهم الدولة، ولكن تم القبض عليهم قبل تنفيذ مخططهم حيث تم احالة القضية مع المتهمين إلى النيابة العامة في أم القيوين لاتخاذ الاجراءات القانونية. وأكد العقيد محمد البيرق أن كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلد وممتلكاته ستكون أجهزة الشرطة له بالمرصاد وسينال العقاب الرادع الذي يستحقه وفقا للقوانين.