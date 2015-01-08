انخفاض متوقع في درجات الحرارة اليوم وغداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تدهور الرؤية الأفقية اليوم اعتباراً من الساعات الأولى وحتى الصباح، بسبب تشكل الضباب والضباب الكثيف على مناطق متفرقة تشمل أبوظبي وما حولها وامتداداً حتى المناطق الشمالية في الدولة، لتصل إلى دبي والشارقة ورأس الخيمة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بشأن انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأتربة المثارة في مناطق متفرقة من الدولة، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق الداخلية والسريعة والمناطق المكشوفة، منوهاً بأن الضباب سيكون أكثر تركزاً في المناطق بين أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وشمال مدينة العين.

لا تأثير لـ«هدى»

وأشار إلى أن الضباب تشكل أمس في عدد من المناطق المتفرقة على طريق أبوظبي ـ دبي وأبو ظبي ـ العين، وكان كثيفاً على منطقتي الحمرا وليوا ووصلت الرؤية فيهما من 50 ـ 100 متراً، كما غطى الضباب المتفرق أجزاء من طريق أبوظبي ـ المرفأ والغويفات وبلغت مستوى الرؤية الأفقية إلى 500 متر.

ضباب أخف

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل احتمال تكوّن الضباب على أقصى المناطق الداخلية يوم غد (الجمعة) بسبب نشاط الرياح التي تبدأ بالتسارع على الخليج العربي، ما يقلل من احتمال تشكل الضباب على السواحل بينما تبقى الفرصة مهيأة لتشكله داخلياً، مشيراً إلى أن هذه الرياح ستعمل على ارتفاع موج البحر ليكون مضطرباً، كما ستكون الرياح محملة بالأتربة والغبار، خصوصاً على المناطق الغربية يرافقها انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصل الدرجة العظمى إلى 20 درجة مئوية، وتتراوح الدرجات الصغرى من 15 ـ 16 درجة مئوية.

لا تأثر

وجدد المركز تأكيده عدم تأثر الدولة بالعاصفة الثلجية «هدى» التي تضرب بلاد الشام حالياً، الذي تأثر بها الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية، إلاّ من خلال نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة والتي تعمل على خفض درجات الحرارة 5 درجات تقريباً، وظهور بعض السحب المنخفضة ليكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً يومي الخميس (اليوم) والجمعة.

يشار إلى أن الدولة تشهد خلال شهر يناير الجاري، عادة، نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية تسمى «رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خصوصاً والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ.

انخفاض تدريجي

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم (الخميس) غائماً جزئياً، مع تزايد كميات السحب على بعض المناطق أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط تدريجياً بعد الظهر خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة غرباً، ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد الظهر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب تدريجياً بعد الظهر، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس (الجمعة) غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، وأن يطرأ انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة خصوصاً غرباً، وتكون نشطة بوجه عام فوق البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب.

درجات الحرارة

تتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم بين 27 ـ 32 درجة للعظمى، و8 ـ 15 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية، وبين 28 ـ 29 درجة للعظمى و14 ـ 19 درجة للصغرى في المناطق الساحلية، وتتراوح الدرجات العظمى بين 15 ـ 22 درجة وبين 8 ـ 15 درجة للصغرى في المناطق الجبلية.