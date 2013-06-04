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عميد "رياض أطفال القاهرة": برنامج التعليم المفتوح حلّ مشكلة الروضات

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عميد "رياض أطفال القاهرة": برنامج التعليم المفتوح حلّ مشكلة الروضات عميد "رياض أطفال القاهرة": برنامج التعليم المفتوح حلّ مشكلة الروضات

قال الدكتور بطرس حافظ بطرس، عميد كلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة، إن مشكلة الروضات فى ظهرت بسبب أن من يعمل فى المدارس ومؤسسات التربية الفكرية ليس لهم علاقة بالعملية التعليمية فى الأساس.

وأكد بطرس خلال ندوة "مستقبل التعليم المفتوح رؤية التحديات والحلول"، والتى استضافها موقع "كايرو دار" مساء أمس، وأدارها محمد توفيق رئيس تحرير الموقع ومحمد البديوى رئيس قسم التعليم بالموقع، أن إدخال برنامج التعليم المفتوح فى كلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة ساهم بشكل كبير فى حل مشكلة الروضات فى مصر، والتى تتمثل فى أن الروضات الملحقة بالمدارس ليس بها معلمات متخصصة، مضيفا أن معظم الروضات ومؤسسات التربية الخاصة تعتمد على الحاجة للعمل وليس التخصص.

وأشار بطرس إلى أن برنامج التعليم المفتوح بكلية رياض الأطفال أتاح برنامج خاص لإعداد معلم التربية الخاصة غير موجود بالكلية النظامية وهو ما تحتاجه مؤسسات التربية الخاصة.

وأضاف بطرس إلى أن كلية رياض الأطفال تخرج حوالى 300 طالبة، إلا أنها لم تكفِ لتغطية حاجة الروضات، لافتا إلى أن الكلية تخرج معلمة رياض الأطفال من 4 لـ 6 سنوات، بينما معلمة رياض الأطفال من 0 لـ 4 غير موجودة فى الكلية النظامية وهو ما أتاحه برنامج التعليم المفتوح بالكلية، وأشار قائلا "فرصة التعليم المفتوح كانت الحل الرائع لحل مشكلة الروضات فى التربية والتعليم مصر".

وألمح بطرس إلى أن برنامج التعليم المفتوح بكلية رياض الأطفال كان مقتصرًا على الطالبات فقط، إلا أنه بعد قرار وزارى أتيح للذكور الدراسة ببرنامج التعليم المفتوح بالكلية.

وشارك فى الندوة، كل من الدكتور عادل مبروك مستشار رئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والدكتور عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والدكتور سعيد الضو عميد كلية التجارة، والدكتور بطرس حافظ بطرس عميد كلية رياض الأطفال، والدكتور الحسين محمد عبد المنعم وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رأفت وكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم والطلاب.

وتأتى هذه الندوة فى إطار بروتوكول التعاون بين "كايرو دار"، ومركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين، والتعاون العلمى، والذى وقع عليه الأسبوع الماضى الدكتور عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ممثلا للجامعة، ومحمد فهيم عبد الغفار ممثلا.

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