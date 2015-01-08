نهيان بن مبارك يرعى مؤتمراً عن الأمراض الجينية الأحد المقبل

يرعى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الأسبوع المقبل في دبي، مؤتمراً تنظمه جمعية الإمارات للأمراض الجينية بعنوان «الأمراض الجينية مسؤولية مشتركة طب الأسرة في المقدمة».

صرحت بذلك الدكتورة مريم مطر رئيس مجلس إدارة الجمعية الرئيس المشارك في المؤتمر، الذي سيعقد في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري.

وأضافت أن المؤتمر مدعوم من هيئة الصحة بدبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبحضور ومشاركة الدكتور مونتيجوت عضو مجلس إدارة المجلس الأميركي لطب الأسرة والرئيس الإقليمي لأمريكا الشمالية للمنظمة العالمية لطب الأسرة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتضمن 4 ورش عمل و40 محاضرة يقدمها 42 متحدثاً محلياً ودولياً بحيث يحصل المشاركون على 19 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من وزارة الصحة.