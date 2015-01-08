القوات الخاصة الفرنسية تقوم بعمليات بمدينة رانس بحثا عن منفذي هجوم “شارلي إبدو”

ذكرت ًمصادر أمنية ان الشرطة الفرنسية مدعومة بقوات خاصة تقوم حاليا بعمليات في مدينة رانس (شمال شرق العاصمة) بحثا عن منفذي الهجوم المسلح على صحيفة “شارلي ابدو”.

> وأضافت ان مرتكبي الهجوم هما اخوان في الثلاثينيات من العمر يقيمان بباريس و ان احدهما أدين من قبل في اعمال ارهابية.

كما أوضحت المصادر ان المشتبه به الثالث منحدر من مدينة رانس و هو أقل سنا.

وكان رجلان ملثمان يحملان اسلحة كلاشينكوف وقاذفة صواريخ قد قاما بإطلاق نار كثيف في مقر صحيفة “شارلي إبدو” الساخرة اليوم الاربعا، مما أسفر عن مقتل ١٢ شخصا، فضلا عن إصابة ١١ آخرين، بينهم أربعة في حالة خطيرة.

أ ش أ