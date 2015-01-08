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محلب: لا خصخصة للمستشفيات الجامعية

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قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه مهتم بضبط العملية في المستشفيات الجامعية بالذات، موضحا أنه ذهب لقصر العيني الفرنساوي لرؤية الوضع هناك، وسط أجواء الصقيع، التي تعيشها الآن، كما شدد على أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية.

وأوضح محلب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ممكن»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة «سي بي سي»، الأربعاء، أنه يرى أننا بدأنا نكون في أول الطريق الصحيح، لأنه وجد مدير المستشفى والأطباء، مشيرًا إلى أنه قال لهم رسالة من قلبه وهي: «الطبيب عليه ضريبة يجب أن يعيدها لكل من ساهم في تعليمك، ولا نريد تفضيل العيادة على المستشفى، وأعطي وقتك وما تطلبه مهنتك بصدق، وليس كلما يعلو مستواك العلمي تنسى من رفعوك»، واصفا حواره معهم بـ«الجميل»، خاصة وأنه وجد نية للتغير من جانبهم.

وأضاف أنه ذهب للعناية المركزة ووجد بها خدمة متميزة، وكان لقاءً وصفه بـ«الطيب» مع الأطباء، مشددا على أن خصخصة المستشفيات الجامعية ليس حقيقي، وأن ما يحدث هو رفع حالتها من معدات طبية ومباني وأيضا الموارد البشرية بها، لأن العلمية تحتاج نوع من الانضباط، خاصة وأنه يوجد 88 مستشفى جامعي في مصر، ويجب رفع كفائتهم.

وأوضح محلب أن مصر تمر في مراحل، وبدأت الإصلاح في جميع المجالات، وهذا يأخذ الكثير من الوقت ولكن يوجد رؤية، موضحا أن تعمل على التأمين الصحي للأسر.

وحول جولاته، قال :«ذهبت لميدان السيدة زينب أيضا، لأن الوضع هناك كان يحتاج لدفعة، وشاهدته ووجدت العمل شبه انتهى وبه إضاءة جيدة، وخلال يومين ينتهي العمل بالميدان».

وعما يتعلق بالتعديلات الوزراية، أوضح محلب: «نحن الآن في حركة المحافظين فقط، وجميعا يتم تقييمنا، وما أقوله إن هناك حركة للمحافظين ونحن نعمل عليها، وستكون خلال هذا الشهر وأسرع ما يمكن بإذن الله، وحاليا لم يناقش أمر تعديل الوزراء».

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