Versace Yellow عطر يأسر الحواس

بيروت- سيدتي نت

"لدي شغف كبير بالألماس الأصفر، ولهذا فإن عطرYellow Diamond Intense مميز وعزيز جداً على قلبي.

رائحة هذا العطر مثل الضوء الذي ينبعث من ألماسة صفراء، ساطع متألق،غامض وآسر، ونفاذ قوي دوماً". دوناتيلا فيرساتشي

إنه ذلك الشعور الساحر بالدفء الذي تتركه أشعة الشمس على بشرتك والنور المنبعث عند غروب شمس يوم صيفي.

عطر Versace Yellow Diamond Intense هو الصورة الأكثر حدة وقوة من عطر Yellow Diamond.

عطر تتركز فيه معاني الطاقة والتألق والنقاء والشفافية. عطر Eau de Parfum مركز يتألق بنفحات الفاكهة والأخشاب،

عطر قوي فوّاح.

ابتكار مميز وفريد من Versace.

عطر يأسر الحواس بنفحاته المستوحاة من حوض البحر المتوسط: البرغموت المتألق، نفحات الحمضيات والنيرولي الرائع، مع المزيج الساحر لنفحات سوربيه الإجاص –

جذابة لا تقاوم.

أما قلب العطر فيفوح أنوثة واضحة مذهلة تعبر عن نفسها عبر الجوانب المخملية الناعمة لبتلات الياسمين وزهرة الشاي، التي تمتزج النفحات الرائعة لزهر البرتقال وأزهار الفريزيا.

وفي قاعدة العطر تتألق النفحات النفاذة والفواحة لخشب العنبر وخشب بالو سانتو، تبرزها النفحات الجذابة للبنزوين وعبير المسك المغري.