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عطر Jaune جديد LACOSTE

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عطر Jaune جديد LACOSTE عطر Jaune جديد LACOSTE

الأربعاء 07-01-2015 19:41

بيروت- سيدتي نت

في هذا الربيع، تقدم لاكوست (LACOSTE) لوناً عطرياً جديداً: العطر المشمس والمرح EAU DE LACOSTE L.12.12 Jaune، ليكشف عن الطاقة الإيجابية، والازدهار، والإشراق، الذي ينبض بالسعادة. يقول أنتوني ديلغرانج، مدير التسويق في بروكتر آند قامبل بريستيج: "إن وضع عطر LACOSTE L.12.12 Jaune يعني الكشف عن إيجابية القميص الأصفر المشرق، في صباح تشرق فيه الشمس". وتبرز قدراته الرياضية بمظهر بسيط، مشرقة ضمن براعة طبيعية.
EAU DE LACOSTE L.12.12 Jaune هو رائحة عطرية، نابضة بنفحات الفواكه.
وفي الوحي الملهم لهذه العلاقة الفريدة، اجتمعت الجريب فروت مع الفلفل الوردي والنفحات الفوارة المنشطة لتقدم التفاح الذهبي الحلو واللذيذ الممزوج ببذور الكزبرة، على نفحات السرو اللطيفة، ونجيل الهند، وقاعدة من العنبر. وتحت السطح المتميز، تبرز النفحات الأساسية الحارة.
EAU DE LACOSTE L.12.12 Jaune هو عطر إيجابي، يحفز على النشاط.
مجموعة متنوعة من العطور، والألوان، والأحاسيس

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سيدتي