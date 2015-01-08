عمرو خالد : كتبت «رافى» لأنني أريد المشاركة في رسم صورة البطل المصري

قال الداعية عمرو خالد، تعليقًا على كتابته لرواية «رافي بركات»، كتبت رواية لأنني أريد أن أشارك في رسم صورة البطل المصري الذي يشبهنا، والذي ينجح بالرغم من الظروف الصعبة، مشيرًا إلى انه بدأ فى كتابة الرواية منذ بداية 2013، فكانت بداخلي رغبة ملحّة في كتابة صورة هذا البطل، وهناك من ساعدني وقال لي تقدر تكتب، وقرأت كتاب «كيف تكتب كتابا ناجحا؟» قبل البدء في الكتابة.

وأضاف «خالد»،إلى الإعلامي مدحت العدل في برنامج «إنت حر»، على قناة «سي بي سي 2» مساء الأربعاء، أنا لست كاتب روائي ومازلت متمسك بدوري كداعية، ولكن كان لدي طموح أن أكتب وأبدع في شيء، فتعلمت كيفية الكتابة وكيفية التشويق وصنع الحبكة الدرامية، ثم ذهبت إلى القاموس العربي لكي أبحث في الأسماء العربية لأحصل على أسماء غريبة لأبطال رواياتي، فوجدت اسم «رافي» وهو من «الرفّة»، أي إصلاح الأشياء، وسعدت كثيرا عندما قرأ ابني الرواية وقال لي «تعلمت منها أشياءا كثيرة».