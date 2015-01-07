آسيا 2015.. الكويت صاحبة اللقب الوحيد تبحث عن إنجاز جديد

يعيش المنتخب الكويتي ظروفا صعبة في الفترة الأخيرة بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الخليج في نسختها الـ22 والتي أقيمت بالرياض خلال شهر نوفمبر الماضي.

ولكن في ظل محنة المنتخب الكويتي فإن الفريق يعد نفسه من أجل تحقيق أفضل نتيجة في بطولة كأس آسيا 2015 التي تقام في أستراليا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.

ووقع المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى القوية التي تضم أستراليا وكوريا الجنوبية بالإضافة لعمان.

ويملك الأزرق الكويتي خلال مشاركاته في بطولة كأس أمم آسيا لقب وحيد حققه الفريق في عام 1980 عندما استضاف البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

وفيما يلي استعراض لتاريخ الأزرق الكويتي في بطولة أمم آسيا.

الظهور الأول 1972

شارك المنتخب الكويتي للمرة الأولى في بطولة آسيا في عام 1972 خلال البطولة التي نظمتها تايلند.

وودع المنتخب الكويتي البطولة مبكرا بعد خروجه من دور المجموعات.

وصيف 1976

الظهور الثاني لمنتخب الكويت في بطولة أمم آسيا شهد نتيجة إيجابية بتأهله إلى نهائي البطولة.

احتل المنتخب الكويتي صدارة مجموعته التي ضمت كل من الصين وماليزيا، كما تغلب على المنتخب العراقي في نصف النهائي بعد اللجوء لوقت إضافي.

وواجه الأزرق الكويتي منتخب إيران صاحب الأرض وخسر أمامه بهدف.

صاحب لقب 1980

واصل المنتخب الكويتي العروض القوية التي قدمها في بطولة 1976 عندما نظم البطولة في 1980.

احتل المنتخب الكويتي وصافة المجموعة الثانية ليتأهل مع منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة إلى نصف النهائي.

التقى الأزرق الكويتي في نصف النهائي مع إيران وانتصر بهدفين مقابل هدف، ليواجه كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

ونجح المنتخب الكويتي في تحقيق انتصار كبير على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف نظيفة ليعانق اللقب الأول في تاريخه.

ثالث 1984

دخل منتخب الكويت بطولة أمم آسيا التي أقيمت في سنغافورة عام 1984 وهو يطمح في الحفاظ على لقبه.

وتخطى الكويت دور المجموعات بنجاح بعد احتلاله المركز الثاني خلف المنتخب السعودي ليتأهلا إلى نصف النهائي.

واصطدم المنتخب الكويتي بنظيره الصيني وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يسجل المنتخب الصيني هدف الفوز في الوقت الإضافي ليحرم الكويت من حلم الفوز باللقب الثاني.

وواجه المنتخب الكويتي منافسه الإيراني في المنافسة على المركز الثالث، وانتزع الأزرق المركز الثالث بركلات الجزاء بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

تراجع في 1988

بعد العروض القوية التي قدمها المنتخب الكويتي في بطولات 1976 و1980 و1984، تراجعت نتائج الأزرق الكويتي في بطولة أمم آسيا ليودع بطولة 1988 التي أقيمت في قطر من دور المجموعات.

رابع 1996

غاب المنتخب الكويتي عن المشاركة في بطولة أمم آسيا 1992 التي أقيمت في اليابان بسبب عدم تأهله من التصفيات ليشارك بعد ذلك في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

وعاد منتخب الكويت لتخطي دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب الإمارات المتصدر.

وتغلب منتخب الكويت على المنتخب الياباني في الدور ربع النهائي بهدفين نظيفين، ليواجه منتخب الإمارات في نصف النهائي.

وسقط منتخب الكويت أمام الإمارات صاحبة الأرض في نصف النهائي بهدف، ليلعب المنتخب الكويتي على المركز الثالث والرابع.

وواجه منتخب الكويت نظيره منتخب إيران وتعادل معه في الوقت الأصلي بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح لينهي البطولة في المركز الرابع.

ربع نهائي 2000

رغم البداية القوية لمنتخب الكويت في كأس آمم آسيا في لبنان عام 2000 واحتلاله وصافة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المنتخب الصيني صاحب الصدارة، فإن الأزرق سقط في ربع النهائي بعد مباراة قوية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

وداع مبكر في 2004

لم يظهر المنتخب الكويتي بالعروض المنتظرة منه في بطولة أمم آسيا في الصين عام 2004 وودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

أداء باهت في 2011

بعد عدم تأهل منتخب الكويت لبطولة أمم آسيا في عام 2007 عاد للظهور في البطولة في قطر عام 2011 ولكنه لم يترك بصمة مؤثرة ليخرج من الدور الأول.