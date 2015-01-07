اجتماع أجهزة مكافحة الإرهاب في عدة عواصم بعد هجوم باريس

اجتمعت أجهزة مكافحة الإرهاب الإيطالية والإسبانية والبلجيكية، الأربعاء، لبحث التهديدات بعد الهجوم الذي أوقع 12 قتيلا في مقر مجلة «شارلي إيبدو» في باريس.

وفي روما، اجتمع وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، مع لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب التي تضم خبراء الأمن والاستخبارات لدراسة التهديد الإرهابي بعناية بعد الهجوم الخطير.

وفي لندن، تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تقريرا ملخصا من أجهزة الاستخبارات.

وفي مدريد، دعا وزير الداخلية الإسباني، فرنانديز دياز، كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب للاجتماع لتحليل هجوم باريس.

وبعد اجتماع مماثل في بروكسل، قررت السلطات الإبقاء على مستوى التأهب عند الدرجة الثانية في سلم من 4 درجات.