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هل تحالف المصريين الأحرار مع الأخوان المسلمين ؟

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هل تحالف المصريين الأحرار مع الأخوان المسلمين ؟ هل تحالف المصريين الأحرار مع الأخوان المسلمين ؟

سمر العشرى
إختراق : فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الأحزاب المدنية كافة و الليبرالية خاصة , حزب المصريين الأحرار يتم إختراقه بواسطة الأخوان المسلمين .
مركز المستشار للتحكيم الدولي الذى يملكه طه زهران القيادى الأخوانى بدمياط يقدم دورة مجانية برعاية المصريين الأحرار و فى مقر المصريين الأحرار و يحاضر فيها طه زهران بنفسه و معه كريم كارم , و يقع التساؤل هنا هل المطلوب أن تظهر الأحزاب المدنية بلا كوادر و لا كفائات و حين تريد أن تقيم دورة أو فعالية فإنها تستعين بالأخوان المسلمين , و للعلم أن الحزب قد نظم سابقا ندوة تحت عنوان نحو إعلام حر و حضر هذا الشخص " طه زهران " الندوة و صعد و ألقى كلمة لام فيها الأحزاب الليبرالية و المدنية و قالها صراحة " فخر لى أن أكون إخوانيا و أن أنتمى لجماعة الأخوان المسلمين " فهل يكون توجه المصريين الأحرار بعد مؤتمره الأول التحالف مع الأخوان المسلمين ؟؟
و هل كانت هتافات يسقط حكم المرشد غطائا لما سيأتى بعد ذلك ؟

هذا تساؤل مطروح لقيادات المصريين الأحرار و باقى الأحزاب و القوى المدنية هل عقمت القوى السياسية عن إنجاب كوادر تدريبية فى التحكيم ؟

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